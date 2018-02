SÃO PAULO (Reuters) - O dólar ampliou a alta e já operava na casa de 3,31 reais nesta sexta-feira, com os investidores cautelosos com a cena externa, onde as bolsas norte-americanas passavam por mais uma onda de vendas em dia de forte volatilidade.

O final de semana prolongado por causa do Carnaval também reforçava a cautela internamente, já que os mercados locais ficarão fechados por dois dias na próxima semana.

Às 15:36, o dólar avançava 0,97 por cento, a 3,3130 reais na venda, depois de bater a máxima de 3,3193 reais. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,80 por cento.

"Lá fora estressou. Ninguém quer ficar vendido", afirmou o operador da corretora Ourominas Ademar Vitor Pereira.

No exterior, o dólar subia ante a cesta de moedas caminhava para sua semana mais forte em cerca de 15 meses em meio aos tremores nos mercados de ações e títulos ao redor do mundo. As bolsas norte-americanas caíam mais de 1 por cento neste pregão, depois de desabarem cerca de 4 por cento na véspera.

Os dramáticos movimentos nas ações e bônus nesta semana foram abastecidos por preocupações sobre sinais de inflação em meio a especulação se o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, poderia agir mais rapidamente para elevar as taxas de juros.

Ante as divisas de países emergentes, o dólar operava misto.

"Acreditamos que continuaremos vendo maior volatilidade nos mercados internacionais nos próximos meses. Mais: no curtíssimo prazo, tais 'correções' podem até continuar", trouxe a corretora Guide em relatório.

No Brasil, por causa da folga prolongada, muitos investidores já haviam deixado o mercado e o volume estava pouco menor nesta tarde.

O noticiário sobre a reforma da Previdência seguia no radar, com expectativa pela votação do texto na Câmara dos Deputados depois do Carnaval. O governo ainda não reúne os 308 votos necessários para aprovação do texto.

O Banco Central vendeu integralmente a oferta de até 9.500 contratos de swap cambial tradicional --equivalentes à venda futura de dólares-- para rolagem do vencimento de março. Desta forma, já rolou 1,9 bilhão de dólares do total de 6,154 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.

Mantido esse volume diário até o final do mês e vendendo os lotes todos, rolará integralmente os swaps que vencem agora.