Um dólar mais fraco e preços mais baixos do petróleo limitavam as perdas nas moedas de mercados emergentes nesta quinta-feira, com o rand da África do Sul permanecendo estável antes de uma reunião de política do banco central. Os índices acionários foram pouco alterados à medida que as preocupações com o crescimento global persistiam.

As moedas dos países importadores de petróleo lideravam os ganhos, com a rúpia indiana e a rúpia indonésia se fortalecendo à medida que os preços do petróleo caíam devido ao aumento dos estoques dos Estados Unidos.

As perdas para outras moedas foram limitadas por um retorno cauteloso do apetite por ativos de risco, que enfraqueceu o dólar dos EUA em um mercado diluído no feriado de Ação de Graças dos Estados Unidos.

"Vimos uma recuperação bastante significativa para as moedas da Índia e da Indonésia devido à queda dos preços do petróleo e, para a rúpia da Indonésia, o cancelamento de seus leilões de títulos pelo resto do ano parece ter ajudado", disse Hao Zhou, economista-sênior de mercados emergentes e Ásia no Commerzbank.

"A maior questão agora são as diferentes visões que cercam o processo de elevação da taxa de juros nos EUA. Não sabemos qual delas estará certa, mas esperamos um grande debate nas próximas semanas e que o tópico domine o mercado até o encontro (do banco central) de dezembro", disse ele.

O Federal Reserve dos EUA sinalizou que ainda espera elevar as taxas de juros, mas indicou que está preocupado com uma potencial desaceleração global. Isso e as quedas acentuadas das ações dos EUA convenceram os investidores de que seu aperto monetário poderá em breve se esgotar.

Entre outras principais moedas dos mercados emergentes, o iuan chinês operava mais baixo e lira da Turquia, que acumula queda de cerca de 30 por cento este ano, recuava 0,5 por cento. O rublo russo subia 0,2 por cento.