Em alta há cinco sessões consecutivas, o dólar à vista subiu 2,13% ontem e superou a barreira dos R$ 4 pela primeira vez em 30 meses. A escalada foi alimentada por temores em relação ao cenário político do País e a moeda estadunidense ficou cotada aos R$ 4,0414.

Profissionais apontaram forte componente especulativo na puxada das cotações no mercado futuro, no qual grandes investidores estariam testando o Banco Central, à espera de uma atuação para conter distorções.

Por outro lado, agentes do mercado que apostavam em um dia mais tranquilo acabaram por acionar ordens de “stop loss” (interrupção de perdas), que levaram as cotações a renovarem máximas até os minutos finais.

“Todo esse movimento foi gerado pelas pesquisas eleitorais que têm sido divulgadas desde a última sexta-feira. “A percepção é de enfraquecimento de Alckmin, resiliência de Bolsonaro e transferência de votos de Lula para Haddad. Com isso, o mercado passa a precificar um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad”, diz Fernanda Consorte, estrategista de câmbio da Ourinvest.

A estrategista, no entanto, afirma considerar muito cedo para tamanha repercussão das pesquisas eleitorais, uma vez que a campanha na TV ainda não teve início.

No que diz respeito às pesquisas, os investidores seguiram atentos principalmente ao potencial de transferência de votos do ex-presidente Lula ao ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.

Para Marcos Trabbold, gerente de operações da B&T Corretora, o comportamento do mercado tem sido exagerado diante de um cenário ainda inconclusivo. Para ele, houve importante componente especulativo na recente puxada das cotações, com investidores testando o Banco Central.

Ao mesmo tempo, com as atenções dos investidores totalmente voltadas para o ambiente político interno e ignorando os ventos mais calmos vindos do exterior, o Ibovespa por pouco não fechou abaixo do patamar dos 75 mil pontos.

O principal índice da bolsa brasileira oscilou cerca de 1.400 pontos, chegou a registrar 74 914,79 pontos na mínima intraday, para encerrar o pregão aos 75 180,40 pontos com perda de 1,50%. O giro financeiro chegou a R$ 11,1 bilhões.

A cautela do mercado acionário também esteve pautada na divulgação do levantamento do Datafolha, que deve trazer um cenário com o nome de Lula e outro com o de Haddad.

Para especialistas em renda variável, a levantamento – mais parruda, com 8,3 mil entrevistados – deve confirmar as outras. Na última pesquisa, de junho, Bolsonaro liderava no cenário sem Lula, com 19%, seguido de Marina Silva (14% a 15%), Ciro Gomes (10% e 11%) e Geraldo Alckmin (7%).

Para os próximos pregões, Álvaro Bandeira sócio e economista-chefe da Modalmais avalia que há um ponto de sustentação entre 75 mil e 74,9 mil. Para baixo disso, a bolsa pode buscar os 69 mil pontos.

Os juros futuros ampliaram a alta e renovaram máximas, para fechar a sessão regular com avanço entre 30 e 40 pontos-base nos contratos longos.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 fechou na máxima de 8,52%, de 8,27% no ajuste anterior, e o DI para janeiro de 2021 subiu de 9,37% para 9,66%. A taxa para janeiro de 2023 encerrou em 11,35%, de 10,99%, e o DI para janeiro de 2025 avançou de 11,74% para 12,12%. /Estadão Conteúdo