O dólar iniciou a quinta-feira em alta ante o real, acompanhando a trajetória da moeda norte-americana ante divisas de emergentes no exterior e após uma nova rodada de pesquisa de intenção de voto reforçar o potencial do candidato do PT apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições de outubro.

Segundo o levantamento do DataPoder360, Lula lidera as pesquisas com 30 por cento de apoio. Se tiver que abrir mão da candidatura para Fernando Haddad, este teria potencial de receber 8 por cento de votos "com certeza", enquanto 26 por cento "poderiam votar" nele no caso de ser apoiado pelo ex-presidente.

Às 9:22, o dólar avançava 0,22 por cento, a 4,1235 reais na venda, depois de ter caído 0,65 por cento na véspera, para 4,1143 reais. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,4 por cento.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de até 4,8 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para concluir a rolagem do vencimento de setembro, no total de 5,255 bilhões de dólares.