O dólar registrava pequena baixa ante o real nesta quarta-feira, dia de formação de Ptax do mês e após subir na véspera com temores renovados de juros mais altos nos Estados Unidos.

Às 10h06, o dólar recuava 0,24%, a R$3,2423 na venda, depois de subir 0,54% na véspera. O dólar futuro tinha baixa de 0,35%.

"Os números da atividade econômica se mantêm em foco após fala do novo presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizar atual cenário de forte crescimento econômico, favorável à normalização da política monetária", destacou a corretora H.Commcor em relatório.

Na véspera, no seu primeiro depoimento ao Congresso dos Estados Unidos desde que assumiu o Federal Reserve, Jerome Powell afirmou que, pessoalmente, via que a perspectiva sobre a atividade econômica nos Estados Unidos havia se fortalecido de dezembro para cá e que sua confiança estava maior de que a inflação subiria.

Isso fortaleceu a leitura de os juros na maior economia do mundo podem subir quatro vezes neste ano, e não três como indicou o Fed antes, o que poderia atrair recursos aplicados hoje em outros mercados, como o brasileiro.

No exterior, o dólar subia ante a cesta, depois de ter atingido a máxima em três semanas após o depoimento de Powell.

Nesta manhã, serão conhecidos os números do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre dos Estados Unidos, para o qual as previsões são de alta de 2,5 por cento, segundo pesquisa Reuters.

"Se Jerome Powell quiser mudar a impressão que deixou, terá uma nova chance amanhã, quando falará aos senadores", acrescentou a Advanced Corretora em relatório.

Internamente, os investidores monitoravam o exterior, mas a formação da taxa Ptax --usada na liquidação de diversos contratos cambiais-- de final de mês acabava deixando o pregão um pouco mais técnico no período matutino e há chance de maior volatilidade nos negócios.

O Banco Central brasileiro ainda não anunciou qualquer intervenção para o mercado cambial para esta sessão. Na véspera, o BC concluiu a rolagem do vencimento de 6,154 bilhões de dólares em contratos de swap cambial tradicional com vencimento em março. Em abril, vencem outros 9,029 bilhões de dólares.