O dólar registrava pequenas oscilações ante o real nesta segunda-feira, influenciado pelo cenário externo e pela volta das intervenções do Banco Central no mercado de câmbio.

Às 11h09, o dólar avançava 0,30%, a R$ 3,2612 na venda, depois de recuar 0,40% na sessão passada. O dólar futuro tinha ganhos de cerca de 0,10%.

"Tem um refresco do swap", afirmou o operador de câmbio da corretora Spinelli José Carlos Amado, acrescentando que, com a agenda esvaziada nesta sessão, o mercado operava à espera do encontro de política monetária dos Estados Unidos na próxima semana e acompanhava o noticiário sobre a tarifação do aço.

O Banco Central brasileiro anunciou na sexta-feira o início da rolagem dos swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, que vencem em abril.

Vai ofertar nesta sessão até 14 mil contratos e, se mantiver esse volume e vendê-lo totalmente até o final do mês, rolará integralmente os 9,029 bilhões de dólares que vencem agora.

No exterior, o dólar exibia leves oscilações ante a cesta de moedas após os fortes dados de emprego nos EUA divulgados na semana passada terem sido compensados por aumentos mais lentos nos salários, mantendo a expectativa de que o Federal Reserve, banco central do país, elevará os juros três vezes neste ano.

O primeiro aumento deve acontecer agora em março, no encontro que termina no dia 21. Agora, as chances de uma quarta alta este ano estão em apenas 25%.

Ante divisas de países emergentes, como os pesos chileno, mexicano e a lira turca, o dólar operava em alta.

Os investidores também estavam de olho nos desdobramentos das tarifas de importação de aço e alumínio impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, na semana passada, medida que pode alimentar a inflação da maior economia do mundo e levar a juros mais altos.