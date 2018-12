O dólar engatou a terceira alta consecutiva na sessão de ontem, pressionado pela saída de recursos estrangeiros do País em um dia cheio de notícias desfavoráveis. A moeda norte-americana encerrou com ganho de 0,35%, a R$ 3,8806.

Com o Banco Central novamente fora do mercado de câmbio e a liquidez dando sinais de ainda estar baixa, as mesas de operação pressionaram ainda mais o dólar na expectativa de que o BC volte a injetar mais recursos.

A moeda chegou a bater em R$ 3,94, mas no final da tarde a valorização perdeu fôlego, influenciada pelo discurso do presidente da regional de Atlanta do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Raphael Bostic, que afirmou que os juros nos Estados Unidos estão “muito perto” da taxa neutra, aquela que não gera inflação.

Os dois últimos meses do ano são historicamente períodos de saída de recursos de estrangeiros por conta da necessidade de empresas e fundos remeterem dinheiro ao exterior. As retiradas de dólar costumam ser quatro a cinco vezes maiores neste período. Nos dois últimos meses de 2017, o fluxo financeiro ficou negativo em US$ 18 bilhões.

Mas este ano operadores ressaltam que este movimento tem sido agravado pelo cenário externo mais adverso e um ambiente doméstico sem notícias positivas nos últimos dias sobre a agenda de reformas do presidente eleito Jair Bolsonaro, o que tem feito estrangeiros retirarem ainda mais capital.

No mercado externo, o que contribuiu para a aversão ao risco e pressionou o dólar ante as principais moedas de emergentes foi a prisão de uma alta executiva chinesa do setor de tecnologia no Canadá a pedido de Trump. Outro fator é a incerteza sobre o possível corte da produção de petróleo pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Um sinalização positiva para os investidores internacionais seria se a reforma da Previdência tiver “alguma aprovação” no primeiro semestre de 2019, afirma o chefe de economia e estratégia do Bank of America Merrill Lynch no Brasil, David Beker. Para ele, muitos estrangeiros “se machucaram muito com o Brasil” nos últimos anos e agora estão mais cauteloso e querem ver Bolsonaro entregar “alguma coisa de concreto”.

O Índice Bovespa não ficou imune à onda de aversão ao risco que tomou conta do mercado internacional, mas terminou o dia já bem distante de seus piores momentos.

Depois de ter caído até 2,26% no início da tarde, o principal índice de ações da B3 reduziu o ritmo e terminou o dia em baixa de 0,22%, aos 88.846,48 pontos. Os negócios somaram R$ 13,7 bilhões.

As ações da Petrobras foram o grande destaque negativo. Os papéis caíram 4,16% (ON) e 3,79% (PN), influenciados pela forte queda dos preços do petróleo, em meio ao imbróglio em torno entre os países produtores da commodity.

Na ponta oposta as ações do setor financeiro se recuperaram das perdas do dia anterior e terminaram, a maioria, em alta. Bradesco ON subiu 1,40% e Itaúsa PN avançou 2,57%.

Já os juros futuros zeraram a alta e passar a cair na última hora de negócios. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 fechou em 6,880%, de 6,942% e a do DI para janeiro de 2020 caiu de 7,973% para 7,91%. A taxa para janeiro de 2023 terminou na mínima de 9,13%, de 9,183% e o DI para janeiro de 2025 foi de 9,772% para 9,70%. /Estadão Conteúdo