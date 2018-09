A abertura econômica no Brasil precisa também contemplar a abertura financeira e bancária, disse o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e atual professor de economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-SP), Márcio Holland, durante participação no Brasil Summit, realizado ontem (12), em São Paulo. Ele fez as afirmações ao comentar proposta do ex-presidente do Banco Central Carlos Langoni. De acordo com Holland, é um "acinte" quatro grandes bancos dominarem mais de 80% das operações no Brasil. "E o Banco Central e as regras do sistema financeiro no Brasil permitem isso", criticou Holland, para quem é preciso fazer um programa de atração de grandes bancos estrangeiros para o País. Segundo o ex-secretário, é muito simples fazer isso. "É só permitir a venda de folhas de pagamento para bancos estrangeiros, vender a carteira de crédito rural do Banco do Brasil para bancos estrangeiros. Então, isso tem que compor a abertura da economia brasileira e não só a abertura comercial", afirmou Holland, no evento. / Estadão Conteúdo