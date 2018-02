O dólar operou em alta na sessão de ontem, sob influência determinante do cenário externo. A moeda norte-americana fechou em alta de 0,76%, aos R$ 3,2593. O noticiário doméstico foi monitorado de perto, mas teve influência limitada nos negócios.

“De tudo o que foi anunciado na segunda-feira pelo governo, o que teve algum destaque para o mercado foi a intenção de privatizar a Eletrobras. No mais, o que prevalece é a percepção de um cenário confuso, indefinido”, disse Mário Battistel, gerente de câmbio da Fair Corretora.

Desde a constatação de que a reforma da Previdência não seria mais votada, o que foi oficializado na última segunda-feira, em função da intervenção federal no Rio de Janeiro, havia o receio de que as agências de classificação de risco pudessem promover um novo rebaixamento do rating soberano brasileiro.

A diretora-executiva da S&P Global Ratings, Lisa Schineller, disse que a posição do governo faz parte de um contexto de dificuldades que colaborou para o rebaixamento promovido pela agência em janeiro. Já Samar Maziad, vice-presidente da Moody's, reiterou que a decisão do governo acaba sendo “negativa para o perfil de crédito do País”.

Para José Carlos Amado, operador de câmbio da Spinelli Corretora, o fato de o Banco Central (BC) estar atento ao mercado e dar “conforto” aos agentes não deixa grande espaço para especulação no mercado de câmbio.

“O BC está atuando, rolando integralmente os contratos de swap, oferecendo hedge para quem precisa. Com o BC presente, o mercado não quer se arriscar a especular”, disse.

No cenário externo, a volta do feriado nos EUA foi marcada por ajustes e pela expectativa em torno da divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, marcada para hoje.

O Ibovespa operou em trajetória distinta dos índices acionários em Nova York e teve força para romper o patamar dos 86 mil pontos durante o pregão de ontem e encerrar em uma nova máxima histórica aos 85.803,95 pontos, com uma valorização de 1,19%.

De acordo com analistas, a sustentação dos ganhos dos papéis que fazem parte da carteira teórica veio pelo maior apetite dos investidores estrangeiros em um ambiente doméstico com a continuidade de notícias econômicas positivas, a despeito do enterro da reforma da Previdência.

Para Luiz Mariano de Rosa sócio da Improve Investimentos nota que o giro financeiro acima dos R$ 12 bilhões em um dia sem influência técnica, como um vencimento de opções, sinaliza o interesse dos não-residentes. O volume foi de R$ 12,34 bilhões.

As blue chips, tiveram alta expressiva durante todo o dia, desacelerando no fim do pregão. Petrobras ON e PN fecharam com alta de 1,78% e 1,95%, respectivamente, ao lado de Itaú Unibanco PN, 2,46%, Bradesco 3,04% e Banco do Brasil 2,95%. Na contramão, as Units do Santander mostraram queda de -0,96%.

Os juros futuros fecharam em queda ao longo de toda curva. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 fechou em 6,575%, de 6,590% no ajuste anterior e a do DI para janeiro de 2020 encerrou na mínima de 7,62%, de 7,67%. A taxa do DI para janeiro de 2021 também fechou na mínima, a 8,57%, dos 8,63% anteriores. A taxa do DI para janeiro de 2023 caiu de 9,51% para 9,47%. /Estadão Conteúdo