SÃO PAULO - A plataforma digital de crédito Geru vai entrar no empréstimo com desconto em folha de pagamento a aposentados e pensionistas do INSS, o consignado, marcando a entrada das chamadas fintechs sobre um dos focos dos grandes bancos do país nos últimos anos.

A linha, feita em parceria com o Banco Cetelem, do grupo francês BNP Paribas, terá taxa de 1,8 por cento ao mês, independente da quantidade de parcelas, que vai de 6 a 72, informou a Geru à Reuters.

Os empréstimos vão de 2 mil a 80 mil reais, dependendo do volume disponível para o cliente na contratação. O INSS permite que seus beneficiários comprometam até 30 por cento da renda para pagamento de empréstimos.

Segundo dados do Banco Central, o volume de crédito consignado para beneficiários do INSS em janeiro era de 117,5 bilhões de reais, um aumento de 14,8 por cento em 12 meses, enquanto a média dos empréstimos com recursos livres no sistema teve alta de 5,9 por cento no período.

Segundo a gerente do consignado da Geru, Ana Carla Rodrigues, a empresa vai enfatizar diferenciais como agilidade e transparência para tentar atrair beneficiários do INSS que tenham tomado crédito consignado em outras instituições.

"Como nossa análise é toda digital e não passa por intermediários como 'pastinhas', o dinheiro pode cair na conta em um dia" após aprovação da autoridade responsável pelo benefício (Dataprev), disse ela. Além disso, disse Ana Carla, o tomador de consignado muitas vezes não sabe com quais intermediários os seus dados são compartilhados, o que dá margem maior para fraudes.

"Vamos tentar alcançar o público que teve experiências negativas na rede bancária tradicional", disse a executiva.

