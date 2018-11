SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista ensaiava uma melhora nesta quinta-feira, em sessão sem a referência de Wall Street por feriado nos Estados Unidos, o que abria espaço para a recuperação do Ibovespa após duas quedas seguidas, embora o fôlego fosse contido.

Às 12:21, o Ibovespa subia 0,23 por cento, a 87.466,73 pontos. O volume financeiro somava 2 bilhões de reais.

Nos dois pregões anteriores, o Ibovespa acumulou queda de 1,4 por cento, sendo pressionado principalmente pela queda das bolsas de Nova York, afetadas pelo declínio de papéis do setor de tecnologia e apreensões sobre o crescimento global.

Nesta quinta-feira, o mercado norte-americano está fechado em razão do feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.

Na visão do gestor Frederico Mesnik, sócio-fundador da Trígono Capital, sem NY, houve espaço para os papéis brasileiros reagirem a fundamentos e a temporada recente de resultados trouxe sinais positivos sobre as companhias do país.

"As fortes perdas de NY no começo da semana contaminaram todo mundo. E os fundamentos só aparecem quando a poeira baixa", afirmou.

Mesnik também citou avanço nas tratativas relacionadas ao Brexit como um componente adicional à melhora doméstica.

O Reino Unido e a União Europeia concordaram em princípio com um texto que delineia o relacionamento futuro entre as partes que pode ser chancelado por líderes da UE em uma cúpula no fim de semana.

DESTAQUES

- BRF tinha alta de 6 por cento, maior avanço do Ibovespa, com os papéis da companhia de alimentos engatando o segundo pregão seguido de recuperação e voltando a ficar com desempenho positivo no mês. No ano, porém, as ações ainda acumulam declínio de quase 40 por cento.

- PETROBRAS PN subia 0,6 por cento, recuperando-se de perdas recentes, tendo de pano de fundo elevação dos preços do petróleo no exterior. Do noticiário, a companhia disse que prevê abrir a licitação para a contratação das plataformas Mero 3 e Mero 4 em meados de 2019.

- VALE caía 1 por cento, pesando no Ibovespa, em linha com o declínio de outras mineradoras na Europa.

- BANCO DO BRASIL avançava 1,5 por cento, com agentes financeiros ainda na expectativa do anúncio de quem comandará o banco de controle estatal no próximo governo. Fonte com conhecimento do assunto disse à Reuters mais cedo que ainda não há uma decisão tomada.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha acréscimo de 0,35 por cento e BRADESCO PN subia 0,4 por cento, ajudando do lado positivo.

- GOL PN avançava 3,4 por cento, tendo de pano de fundo queda do dólar em relação ao real, além de expectativas sobre os planos de reorganização societária anunciados em meados de outubro. Também no radar está o começo da temporada de férias e festas de final de ano.

(Por Paula Arend Laier)