Um movimento especulativo gerado após a notícia do ataque a Jair Bolsonaro fez o Índice Bovespa disparar na última hora de negociação do pregão da última quinta-feira (6). O índice fechou em alta de 1,76%, aos 76.416,01 pontos.

O índice, que vinha oscilando em alta moderada, chegou a subir mais de 1.000 pontos em um curto espaço de tempo. Os negócios somaram R$ 8,73 bilhões.

O movimento brusco pegou profissionais do mercado de surpresa e operadores citaram indícios de um movimento de “manada”, no qual investidores ingressam na onda compradora mesmo sem grande convicção dos desdobramentos da notícia recém-chegada.

Em meio ao clima especulativo, foram diversas as teorias para explicar a disparada da bolsa. O enfraquecimento da esquerda foi um dos pontos mais citados pelos analistas. Mas uma predileção do mercado pelo candidato do PSL, no entanto, dividiu os analistas consultados.

“É cedo para sabermos quais serão os desdobramentos desse episódio e que repercussão ele terá. O fato ajuda ou prejudica Bolsonaro? Ele seguirá na campanha ou terá de se afastar? São questões que estão em aberto e não faz sentido a bolsa ter subido tanto”, disse Shin Lai, estrategista da Upside Investor.

Para Lucas Claro, analista da Ativa Investimentos, a reação positiva do mercado de ações pode refletir a percepção de enfraquecimento de Fernando Haddad, potencial candidato do PT, no lugar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O mercado tem preferência por um candidato alinhado à agenda reformista, mas também mostra que prefere tudo, menos o PT. Nesse cenário, Ciro Gomes continua como uma possível segunda força”, diz.

No que diz respeito a Bolsonaro, as especulações giraram em torno do fortalecimento da candidatura dele até o afastamento do presidenciável da campanha, que poderia abrir espaço no segundo turno para mais um nome. À medida que o noticiário avançava, as especulações se intensificaram e levaram o Ibovespa futuro a entrar em leilão, ao subir mais de 4% nos minutos finais.

A alta do Ibovespa foi generalizada, tendo como destaque as blue chips do setor financeiro e de commodities. Vale ON subiu 2,55%, Itaú Unibanco PN avançou 2,53% e Petrobras PN, 1,82%. Na mínima registrada no dia 6, o Ibovespa chegou aos 74.986 pontos (-0,14%). Já na máxima, atingiu 76.533 pontos (+1,92%).

A divulgação da pesquisa eleitoral Ibope/Estadão/TV Globo, por outro lado, trouxe poucas novidades e, por isso, acabou por afastar especulações dos dias anteriores.

O dólar teve novo dia de queda na quinta-feira (6), influenciado pelo comportamento da moeda dos Estados Unidos no exterior e por especulações sobre a corrida presidencial após o episódio envolvendo o candidato Jair Bolsonaro (PSL).

A moeda renovou mínimas perto do fechamento, com a leitura das mesas de operação de que o ataque ao militar deve ter desdobramentos, podendo enfraquecer a esquerda nas eleições. O dólar à vista fechou o dia em baixa de 1,40%, a R$ 4,0847.

Mesmo com a queda, a moeda dos EUA acumulou alta de 0,49% na semana. No ano, porém, a moeda americana segue em alta forte, de 23%, a terceira maior entre as moedas de emergentes, atrás apenas da Argentina (+107%) e Turquia (+72%)./Estadão Conteúdo