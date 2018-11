O Ibovespa fechou em alta de quase 3 por cento nesta sexta-feira, acima dos 88 mil pontos, com o noticiário externo amplificando o tom positivo já instituído pelo anúncio sobre o novo presidente da autoridade monetária brasileira.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,96 por cento, a 88.515,27 pontos, quase na máxima do dia. O giro financeiro somou 16,3 bilhões de reais.

Na semana, marcada por feriado na quinta-feira, o Ibovespa acumulou alta de 3,36 por cento,

Na véspera, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o economista Roberto Campos Neto aceitou convite para comandar o Banco Central no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro.

O nome de Campos Neto será submetido ao Senado Federal. A equipe de Bolsonaro também anunciou que o economista Mansueto Almeida seguirá como secretário do Tesouro Nacional, cargo que ocupa desde abril de 2018.

"Conheço Roberto Campos Neto muito bem e posso assegurar que estamos em boas mãos", afirmou o sócio-fundador da SPX Capital, Rogério Xavier, em publicação no Twitter. "Nas instituições em que passou, sempre teve excelentes resultados."

Para a XP Investimentos, a manutenção de Mansueto no Tesouro e a indicação de Campos Neto frisam o perfil liberal da equipe.

Apesar da alta na sessão, Edson Hydalgo Junior, gerente comercial na Intrader DTVM, prevê volatilidade na bolsa até o fim do ano pelo menos, com o Ibovespa reagindo principalmente ao noticiário sobre os planos e equipe do próximo governo.

"Minha visão para o mercado acionário é positiva...mas deve continuar volátil até a troca de governo", afirmou.

O retorno do feriado também se beneficiou dos ajustes ao movimento dos recibos de ações brasileiras negociados em Nova York (ADR, na sigla em inglês) na véspera, quando o índice dos principais ADRs do país subiu mais de 2 por cento.

Do cenário externo, comentários de um membro do banco central dos Estados Unidos e do presidente norte-americano acentuaram a trajetória positiva dos mercados.

O recém-nomeado vice-chair do Federal Reserve, Richard Clarida, disse que a taxa de juros dos EUA está se aproximando das estimativas do Fed de uma faixa neutra.

Donald Trump, por sua vez, afirmou que a China tem interesse em fazer acordo comercial e que os Estados Unidos podem não adotar novas tarifas contra o gigante asiático.

De acordo com profissionais da área de renda variável, os comentários de Trump ajudaram, uma vez que a disputa entre os dois países tem afetado o apetite a risco, em razão de preocupações sobre o efeito no crescimento econômico mundial.

"A fala de Clarida e os comentários de Trump serviram como gatilho para uma melhora do apetite a risco global, o que contagiou o bolsa no Brasil", disse o operador Alexandre Soares, da BGC Liquidez DTVM.

O pregão foi o último antes do vencimento dos contratos de opções sobre ações que ocorre na segunda-feira.

Destaques

- ELETROBRAS ON e ELETROBRAS subiram 8,65 e 7,15 por cento, respectivamente, em meio à tentativa do governo de avançar no leilão de distribuidora estatal no Amazonas via medida provisória.

- BRASKEM PNA avançou 7,46 por cento. A Reuters publicou que a LyondellBasell está perto de apresentar uma oferta vinculante para comprar o controle da petroquímica, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.

- PETROBRAS ON e PETROBRAS PN fecharam em alta de 3,16 e 2,79 por cento, respectivamente, favorecida pelo avanço dos preços do petróleo. Fontes afirmaram à Reuters que a LyondellBasell está discutindo a extensão de um contrato de fornecimento de nafta de longo prazo com empresa e as negociações devem terminar nos próximos dias.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 3,09 por cento, também ajustando-se à valorização de quase 3 por cento de seu ADR na véspera, além da recepção positiva para a indicação de um profissional proveniente do setor financeiro para comandar o BC. BRADESCO PN avançou 4,85 por cento, BANCO DO BRASIL teve acréscimo de 3,16 por cento e SANTANDER BRASIL UNIT ganhou 3,44 por cento.

- VALE encerrou com elevação de 1,79 por cento, em sessão positiva para mineradoras na Europa.

- GERDAU PN subiu 7,13 por cento, liderando a alta das siderúrgicas. Na véspera, a companhia anunciou oferta para recompra à vista de até 900 milhões de dólares em títulos de dívida em circulação no mercado.

- JBS recuou 1,58 por cento, após saltar quase 16 por cento na quarta-feira, antes do feriado, após divulgação de resultado trimestral que agradou analistas.

- CIELO caiu 0,81 por cento, para 9,75 reais, nova mínima de fechamento desde outubro de 2012. A ação tem sofrido pela preocupação sobre o desempenho da maior empresa de meios de pagamentos diante do aumento da competição no setor.