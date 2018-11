A bolsa paulista fechou com o Ibovespa em alta de quase 3 por cento nesta terça-feira, favorecido principalmente pelo avanço das ações da Petrobras, com as preferenciais saltando mais de 5 por cento após senadores aventarem a possibilidade de votar o projeto que trata da cessão onerosa ainda nesta semana.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,8 por cento, a 87.937,84 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro da sessão somava 13,57 bilhões de reais.