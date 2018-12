O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, após pregão marcado por liquidez reduzida diante da ausência de negócios em Wall Street, com JBS entre os destaques de alta após troca do comando, enquanto Petrobras teve sessão volátil em meio a noticiário vigoroso, que incluiu plano de negócios da empresa.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,3 por cento, a 88.886,52 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume no pregão somava 7,7 bilhões de reais, ante uma média diária no ano de 12 bilhões de reais.