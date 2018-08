O mercado brasileiro de ações teve mais um pregão de ganhos ontem, sob a influência das bolsas de Nova York e do desempenho individual de alguns papéis específicos. O Ibovespa avançou 0,42%, aos 79.636,69 pontos. Os negócios somaram R$ 8,7 bilhões.

A melhora de humor gerada pelo cenário corporativo nos EUA contribuiu para o viés positivo à tarde. Pela manhã, o temor de intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China gerou aversão ao risco, impondo queda à bolsa brasileira

As ações da Petrobras foram o grande destaque de alta e de volume negociado na bolsa. Os papéis subiram 1,68% (ON) e 2,00% (PN), em resposta ao avanço expressivo dos preços do petróleo e à proximidade da divulgação do balanço trimestral da empresa, hoje. Já Ultrapar ON disparou 7,56% e foi a maior alta do Ibovespa, depois de divulgar resultado trimestral melhor que o esperado.

Em Nova York, a chegada da Apple à marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado restaurou o otimismo dos investidores com ações do setor de tecnologia. Nasdaq subiu mais de 1% e ajudou a puxar para cima o S&P-500 e reduzir as perdas do Dow Jones, que ainda refletia as novas pressões dos EUA para sobretaxar a importação de produtos de origem chinesa.

No cenário político, o noticiário esteve mais relacionado às negociações por alianças e pela posição de vice nas chapas dos candidatos e pré-candidatos. O pré-candidato Geraldo Alckmin (PSDB) não anunciou o nome de seu vice, mas fez elogios à senadora Ana Amélia (PP-RS). Já o presidente nacional do PV, José Luiz Penna, confirmou que o partido fechou uma aliança com a Rede Sustentabilidade e que o ex-deputado Eduardo Jorge será candidato a vice na chapa de Marina Silva à Presidência.

Depois de uma tarde oscilando entre altas e baixas ao redor do último fechamento, o dólar à vista encerrou a quinta-feira estável, valendo R$ R$ 3,7588.

No exterior, a moeda americana registrou valorização. Ao longo de praticamente todo dia, a divisa dos EUA subiu ante todas emergentes e desenvolvidas, exceto o iene, considerado um porto seguro em momentos de crise ou tensão.

Pela manhã, o fortalecimento global contagiou o câmbio local, e o dólar chegou à máxima intraday de R$ 3,7815 (+0,60%) . No segmento futuro, o contrato para setembro tinha alta de 0,23% aos R$ 3,7705.

Segundo o sócio e gestor da mesa de moedas da Absolute Investimentos, Roberto Serra, persistem as evidências de fluxo cambial positivo “O ingresso de recursos não foi só para Bolsa. Foi um fluxo geral”, diz.

No exterior, a alta aconteceu, resumidamente, por dois fatos. O primeiro foi o temor pelo retorno da guerra comercial entre EUA e China. O segundo foi o impacto sobre a libra esterlina do aumento da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra (BOE) somado a incertezas em torno da saída do país da zona do Euro (Brexit).

Os juros futuros fecharam a sessão regular entre a estabilidade e leve alta. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 fechou com taxa de 6,620%, de 6,622% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2020 passou de 7,86% para 7,89%.

A taxa do DI para janeiro de 2021 fechou em 8,89%, de 8,88% no ajuste do dia anterior, e a do DI para janeiro de 2023 encerrou a 10,39%, de 10,37%. A taxa do DI para janeiro de 2025 subiu de 11,03% para 11,06%. /Estadão Conteúdo