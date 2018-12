O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse nesta terça-feira, 4, em evento da Febraban, que há uma fila de Fintechs, como são chamadas as empresas nascentes de tecnologia financeira, interessadas em pedir autorização ao regulador para operar no Brasil. O dirigente ressaltou que a Agenda BC+, um conjunto de medidas para aumentar a eficiência do sistema financeiro e baratear o crédito, produziu mudanças estruturais no sistema este ano. Entre estas transformações, ele mencionou a medida que regulamenta as Fintechs e o decreto presidencial que permite aos estrangeiros investir em até 100% neste tipo de empresa.

Ilan disse que está de acordo com os termos do projeto de independência do BC que está na Câmara. Ele citou ainda que após reduções recentes nas taxas dos depósitos compulsórios, o Brasil está chegando a alíquotas parecidas com as praticadas no resto do mundo.