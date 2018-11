As implicações da eleição de Jair Bolsonaro para os bancos brasileiros dependerão “fortemente” do escopo, do momento e da qualidade das reformas econômicas e fiscais, analisa a Fitch Ratings.

A agência não prevê mudanças nos ratings de instituições financeiras exclusivamente em decorrência das eleições, devido ao perfil do sistema, de adequadas liquidez e capitalização, e ao ainda bastante conservador crescimento do setor.

A empresa afirma que uma ainda fraca e gradual recuperação deve continuar ajudando a estabilizar a lucratividade, a qualidade dos ativos e os principais indicadores de crédito dos bancos brasileiros. “As instituições financeiras se apoiam em um forte arcabouço regulatório e na baixa dolarização de créditos e depósitos.”

No entanto, a agência ainda vê riscos em determinadas carteiras e segmentos de negócios, com possibilidade de grande risco de crédito se as grandes corporações forem negativamente afetadas pela volatilidade cambial ou por uma eventual alta dos juros.

Apesar do fim das eleições com claro impulso político para Bolsonaro, a Fitch Ratings avalia que há forte incerteza quanto ao ritmo e ao escopo das reformas econômicas, assim como em relação à capacidade do novo governo de execução de seus planos políticos no Congresso. “O Partido Social Liberal (PSL), do candidato eleito, obteve ganhos significativos no Congresso, mas a legislatura continua bastante fragmentada, e a capacidade da nova administração para formar uma maioria ainda é uma questão crucial.”

A empresa acredita que à medida que estas mitiguem o risco político de curto prazo e aumentem a confiança dos investidores, a perspectiva de ganhos dos bancos pode melhorar, por meio de um crescimento mais forte do crédito e da atividade dos mercados de capitais. Esta última pode ser ainda maior se os planos de privatização se concretizarem, trazendo mais investimentos diretos do exterior.

A agência afirma que o sistema bancário possui liquidez e capital adequados para enfrentar um aumento da demanda de consumidores e empresarial sem ter sua capitalização afetada.

A Fitch Ratings disse também acreditar que o capital dos bancos brasileiros é suficiente para uma elevação de crédito de pelo menos R$ 2 trilhões (cerca de US$ 30 bilhões), apesar de isto não ser esperado a médio prazo.