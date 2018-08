O número de consumidores inadimplentes no País ficou em 61,6 milhões em julho, o segundo maior da série histórica, iniciada em 2016. Em relação ao mesmo mês de 2017 (60,4 milhões), o indicador teve aumento de 1,99%.

Os dados são da Serasa Experian. O montante alcançado pelas dívidas em julho deste ano foi de R$ 272,5 bilhões, com média de quatro dívidas por CPF, totalizando R$ 4.426 por pessoa.

Segundo os economistas do birô de crédito, o enfraquecimento do ritmo de crescimento econômico contribui para manter em níveis elevados as taxas de desemprego no País e, consequentemente, os níveis recordes de inadimplência do consumidor.

Quanto aos calotes segmentados por faixa etária, a inadimplência dos idosos, embora não seja a faixa mais elevada, foi a que mais cresceu nos últimos dois anos.

Em julho deste ano, 35,1% dos brasileiros com mais de 61 anos estavam com contas atrasadas (+2,6 pontos percentuais em comparação a 2016).

A faixa etária mais inadimplente continua sendo a dos adultos entre 36 e 40 anos, com 47,2% dos inadimplentes. Já a que mais caiu foi a dos jovens, registrando queda de 2 pontos percentuais nos últimos dois anos.

Na divisão por segmentos, apesar de as dívidas atrasadas com bancos e cartões de crédito terem a maior representatividade dentro do índice, na comparação interanual, a participação desse segmento caiu 1,6 ponto percentual enquanto a participação dos segmentos de utilities, telefonia, serviços e financeira aumentou.

Na inadimplência por unidade de federação, alguns estados do Norte como Roraima, Amapá e Amazonas têm calotes acima de 50% da população adulta enquanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraíba estão abaixo dos 35%. No Brasil, 40,3% da população adulta está inadimplente.

Já segundo a Pesquisa Perfil do Consumidor, realizada pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito (Boa Vista SCPC) no primeiro semestre, 70% dos que estão com o “nome limpo” levariam em conta a taxa de juros ao contratar um empréstimo para quitar uma dívida.

A pesquisa foi realizada com cerca de 1.700 entrevistados em todo o Brasil, divididos em adimplentes e inadimplentes.

Em segundo lugar os respondentes escolheriam o valor das parcelas (26%), e por fim o prazo de pagamento (4%).

Já os inadimplentes, 50% disseram que considerariam o valor das parcelas nesse último semestre; depois a taxa de juros (46%) e em terceiro lugar o prazo de pagamento (4%).

Adimplentes (63%) e inadimplentes (54%) disseram que deixariam de pagar as contas originadas por meio de boletos/carnês (água, luz, gás, mensalidade escolar, plano de saúde etc) e despesas diversas (condomínio, aluguel, lazer, academia e gastos emergenciais com a casa), prioritariamente, caso a renda familiar diminuísse. O cartão de crédito foi citado em seguida, tanto pelos inadimplentes (35%) quanto pelos adimplentes (28%). Já 9% dos adimplentes e 11% dos inadimplentes deixariam de pagar empréstimos e cheque especial, se ocorresse uma diminuição da renda.