O índice blue-chips da China encerrou em alta nesta segunda-feira, ajudado por ganhos robustos em empresas de saúde e de consumo, e com sinais de que os Estados Unidos e a Coreia do Norte ainda estão trabalhando para realizar uma cúpula.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,44 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,19 por cento.

O desempenho setorial foi misto nesta segunda-feira, com ganhos liderados pelos setores de consumo e saúde, avançando 3,3 e 2,3 por cento, respectivamente.

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse no domingo que uma equipe dos EUA chegou à Coreia do Norte para se preparar para uma cúpula entre ele e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, que Trump havia cancelado na semana passada antes de reconsiderar o encontro.

O sentimento também foi ajudado pela diminuição de tensões comerciais entre China e EUA, depois que Washington chegou a um acordo para manter a chinesa ZTE em atividade.

Os investidores também encontraram consolo depois que dados mostraram que os lucros obtidos pela indústria chinesa subiram em abril no ritmo mais rápido em seis meses.

No restante da região, os sinais de que os EUA e a Coreia do Norte estão trabalhando para realizar uma cúpula ajudavam. O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,34 por cento às 7:54 (horário de Brasília).

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,13 por cento, a 22.481 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,67 por cento, a 30.792 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,19 por cento, a 3.135 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,44 por cento, a 3.833 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,74 por cento, a 2.478 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,42 por cento, a 10.987 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,15 por cento, a 3.518 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,48 por cento, a 6.004 pontos.