XANGAI (Reuters) - Os mercados acionários da China interromperam uma série de três dias de ganhos e encerraram esta terça-feira em baixa, pressionados pelas ações de saúde e consumo, com os investidores avaliando o impacto de uma reorganização do governo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,85 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,46 por cento.

A China está combinando seus reguladores bancário e de seguros e dando novos poderes a entidades como o banco central ma maior reforma do governo em anos.

A reforma é um pilar da agenda do presidente Xi Jinping para colocar a liderança do Partido Comunista no coração da política chinesa, com ele próprio no cerne do partido.

O subíndice do setor financeiro recuou 0,8 por cento, com o setor bancário basicamente estável, enquanto a maioria das seguradoras liderou o declínio.

No restante da região, os mercados avançaram com as ações de tecnologia impulsionadas pelos ganhos do setor em Wall Street, mas a alta foi limitada antes da divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, que podem oferecer pistas sobre o ritmo de altas de juros no país este ano.

Às 7:29 (horário de Brasília), o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,28 por cento.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,66 por cento, a 21.968 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,02 por cento, a 31.601 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,42 por cento, a 2.494 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,85 por cento, a 11.095 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,38 por cento, a 3.553 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,36 por cento, a 5.974 pontos.