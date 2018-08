Por Julien Ponthus

LONDRES (Reuters) - Os mercados acionários europeus avançaram nesta quarta-feira, com o otimismo diante das negociações entre Estados Unidos e Canadá reanimando o apetite por risco, embora o índice britânico tenha sido pressionado pela alta da libra.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,3 por cento, a 1.512 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,29 por cento, a 387 pontos. Os Estados Unidos e o México concordaram na segunda-feira em reformular a associação comercial do Nafta, enquanto os investidores esperavam para ver se o Canadá vai aceitar o acordo revisado.

O Canadá e os EUA devem resolver suas questões em negociações nesta quarta-feira.

No entanto, alguns observadores do mercado estavam cautelosos em suas expectativas, dadas as atuais tensões comerciais entre os EUA e a China.

"O acordo entre os Estados Unidos e o México não apagou a preocupação sobre a política comercial do presidente Trump. O acordo é mais protecionista do que o status quo, e o Canadá não está incluído", disseram economistas da Capital Economics em nota.

"Apesar de os EUA terem se comprometido um pouco com o México, não estamos esperando por um cessar-fogo com a China tão cedo."

Entretanto, o índice britânico FTSE 100 foi pressionado pela alta da libra, e terminou a sessão com perdas de 0,7 por cento.

Declarações do negociador chefe de Brexit da União Europeia, Michel Barnier, de que o bloco está preparado para oferecer ao Reino Unido um relacionamento próximo sem precedentes depois de deixar a UE impulsionou a moeda.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,71 por cento, a 7.563 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,24 por cento, a 12.565 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,30 por cento, a 5.501 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,68 por cento, a 20.760 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,39 por cento, a 9.569 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,29 por cento, a 5.495 pontos.