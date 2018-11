Os índices acionários chineses fecharam em alta nesta quarta-feira depois de devolverem as perdas anteriores, uma vez que a recuperação nas ações dos setores imobiliário e de saúde compensaram as perdas em energia após vendas generalizadas observadas em Wall Street e a queda nos preços do petróleo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,3 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,2 por cento.

O subíndice do setor financeiro avançou 0,21 por cento, o de consumo teve alta de 1,18 por cento, o setor imobiliário subiu 1,45 por cento, enquanto o subíndice de saúde avançou 1,57 por cento.

Os ganhos nas ações imobiliárias ocorreram em meio a um crescente debate sobre possíveis medidas de estímulo para impulsionar o crescimento chinês. Um pesquisador sênior do banco central disse na terça-feira que a China deve confiar mais na política fiscal para apoiar a economia, já que a pressão de queda está aumentando acentuadamente.

"No curto prazo, as ações tenderão a ser voláteis e negociadas em uma faixa limitada", disseram analistas da Xinhu Futures em nota, destacando questões que incluem a incerteza atual sobre o comércio, a reunião do G20 na Argentina, a queda dos preços do petróleo e o recuo em ações de tecnologia dos EUA.

