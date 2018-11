Os índices acionários chineses subiram nesta sexta-feira, sustentados pelo setor bancário com as declarações do banco central aliviando a pressão sobre empréstimos e pelas empresas de valores mobiliários, devido à ampla recuperação do mercado acionário.

As ações sediadas em Xangai também avançaram depois de uma notícia de que a China planeja expandir a zona de livre comércio.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,5 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,4 por cento.

As empresas de valores mobiliários subiram 2,33 por cento. "Os investidores esperam que os lucros dessas empresas melhorem como resultado da melhores condições de mercado", disse Cao Xuefeng, chefe de pesquisa da Huaxi Securities.

O Banco do Povo da China informou às instituições financeiras para administrarem razoavelmente o ritmo e a intensidade da oferta de crédito na sexta-feira.

A mensagem mostra que, embora o banco central esteja encorajando os empréstimos ao setor privado, está colocando menos pressão sobre os bancos para a realização desses empréstimos, de acordo com Zhang Gang, analista da Central Securities em Xangai. O subíndice do setor financeiro do CSI ganhou 0,65 por cento.

As ações de várias empresas sediadas em Xangai subiram depois que o Securities Times informou que a China deve divulgar um plano preliminar antes do fim do ano para expandir a zona de livre comércio de Xangai, citando fontes familiarizadas com o assunto.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,57 por cento, a 21.680 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,31 por cento, a 26.183 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,41 por cento, a 2.679 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,47 por cento, a 3.257 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,21 por cento, a 2.092 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,30 por cento, a 97.797 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,95 por cento, a 3.083 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,09 por cento, a 5.730 pontos.