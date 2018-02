No ano passado, R$ 93,7 bilhões ou 67% dos ativos de renda fixa emitidos no mercado de capitais foram comprados pelos investidores, informou a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

"Isso mostra o crescimento do mercado de capitais, com mais negócios e, consequentemente, mais liquidez", afirma José Eduardo Laloni, diretor da Anbima. Do total emitido, os bancos ficaram com apenas 33% (R$ 45,9 bilhões) dos papéis nas tesourarias de suas casas.

O percentual de distribuição a mercado, considerando o total originado, é o maior desde 2009, início da vigência da Instrução CVM 476, que regula a distribuição via esforços restritos, isto é, ofertas destinadas a um número limitado de investidores, fator que alterou o cenário de colocação dos papéis no mercado. Foi a primeira vez que os investidores ficaram com mais da metade dos papéis. Em 2016, por exemplo, 39% dos ativos foram a mercado e 61% ficaram com os bancos. Os dados abrangem emissões de debêntures, de notas promissórias, de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) e de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) distribuídos via instruções 400 e 476.

"O mercado vem se desenvolvendo com assets e corretoras mais ativas, o que também tem impulsionado o crescimento dos negócios no mercado secundário. Os investidores, diante de um cenário de queda de taxa de juros e menor inflação, estão buscando novos produtos", disse Laloni.

Outro fator que estimulou a pulverização dos papéis foi a maior participação dos investidores institucionais. Em 2017, eles foram responsáveis por 61% da compra de debêntures contra 32% em 2016. Com relação às notas promissórias, os institucionais adquiriram 57,2% desses ativos, enquanto em 2016 compraram 32,7%.