Investidores tendem a esperar a eleição presidencial, em outubro, antes de reavaliar a possibilidade de abrir o capital na bolsa brasileira (IPO, na sigla em inglês), apontou estudo realizado pela EY.

De acordo com o documento Global IPO Trends: Q2 2018 – com as perspectivas e tendências para o segundo semestre de 2018 – , a alta volatilidade brasileira postergou ao menos R$ 6 bilhões em ofertas de ações.

Empresas que haviam sinalizado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) intenção de realizar IPOs, como Agibank, Banrisul Cartões, Bunge Açúcar e Bioenergia e JHSF Malls, decidiram adiar os seus investimentos.

Além das eleições, outro ponto apontado como responsável por ter gerado instabilidade e ampliado a desconfiança dos investidores foi a guerra comercial entre Estados Unidos e China.

No segundo trimestre, três IPOs foram feitos na bolsa brasileira: as operadoras de saúde Intermédica Notredame e Hapvida, além do Banco Inter, totalizando R$ 7 bilhões.

“Observamos que os investidores têm adotado uma postura mais cautelosa por conta do cenário político ainda incerto no país. Acreditamos que assim que o cenário político econômico do Brasil e da região estiver mais claro teremos novas empresas se lançando na bolsa”, afirmou Guilherme Sampaio, diretor de transações corporativas e líder de IPOs da EY, por meio de nota.

No cenário global, o estudo aponta que os riscos e incertezas da geopolíticas, além de mudanças comerciais globais, contribuíram para a queda de IPOs no segundo trimestre, resultando em 660 IPOs no primeiro semestre deste ano. O número representa retração de 21% em relação ao mesmo período de 2017.

Apesar dessa desaceleração, os mercados globais de IPO aumentaram US$ 94,3 bilhões no primeiro semestre de 2018, número 5% superior no comparativo anual. Vale ressaltar que esse crescimento é o maior para o primeiro semestre desde 2015. /Agências