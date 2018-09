Desde a última quarta-feira (5), o banco Itaú Unibanco zerou, de forma automática, a taxa de custódia de Tesouro Direto da Itaú Corretora e de produtos de Renda Fixa (CDBs de outros gestores, Letras, Debêntures, CRIs e CRAs). Além disso, foi o primeiro banco a zerar o carregamento tanto de entrada quanto de saída dos produtos de Previdência, beneficiando mais de dois milhões de clientes. A medida vale tanto para os clientes atuais quanto para os novos. Já o Santander anunciou o fim da cobrança da taxa de carregamento – percentual pago pelos investidores na aplicação ou resgate dos recursos – de todos seus produtos de previdência, para todos os clientes. A decisão vale tanto para investidores que já têm recursos com o banco quanto para novos aplicadores. A instituição financeira já não cobrava taxa dos clientes do segmento Private Banking. A isenção será estendida para clientes Select, com renda mensal a partir de R$ 10 mil, Van Gogh, com renda entre R$ 4 mil e R$ 10 mil, e do segmento Especial, com renda até R$ 4 mil. / Da Redação