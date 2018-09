SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo do Itaú Unibanco disse nesta quarta-feira que o banco enfrenta um ambiente regulatório mais desafiador do que no passado, particularmente em áreas onde startups estão entrando.

Falando a analistas da Apimec e investidores, Candido Bracher disse que as fintechs estão expondo as ineficiências dos bancos em áreas como cartões de crédito, sendo capazes de cobrar taxas menores e oferecer serviços de maior qualidade.

(Reportagem de Carolina Mandl)