Os juros futuros operam em alta firme nesta manhã, acompanhando a jornada do dólar ante real e outras moedas. O pano de fundo é a cautela com o cenário eleitoral nesta segunda-feira de feriado nos Estados Unidos.

Segundo um operador, é negativa a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de não impedir que o PT use a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha. Ele poderá aparecer como "cidadão apoiador" por um tempo máximo de 25% do período de propaganda. Em sua decisão, o tribunal rejeitou a candidatura de Lula à Presidência. Por conta disso, também determinou que o petista não apareça no programa eleitoral na condição de candidato. O PT tem até o dia 11 de setembro para apresentar o nome do substituto de Lula, que deve ser o candidato a vice pelo PT, Fernando Haddad. Caso o nome do ex-prefeito seja confirmado, o partido deverá indicar a deputada estadual gaúcha Manuela D'Ávila, do PCdoB.

Às 10h03, o DI para janeiro de 2020 estava em 8,80%, de 8,67% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2021 marcava 9,94%, de 9,81%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 exibia 11,51%, de 11,39% no ajuste anterior.