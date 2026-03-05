Confira o resultado da Timemania 2363 e resultado da Dia de Sorte 1184

A Caixa sorteia neste quinta-feira, dia 5 de março, o resultado da Timemania 2363 e do Dia de Sorte 1184. As extrações acontecem a partir das 21h (horário de Brasília), com divulgação dos números na ordem do sorteio.

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Confira abaixo as dezenas sorteadas da loteria Timemania: 04-05-10-14-17-37-67 | Paysandu

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte hoje: 01-10-13-16-17-24-25 | Agosto

Quem acertou alguma faixa de premiação da loteria pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

