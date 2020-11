Como jogar e aumentar as chances de ganhar no Dia de Sorte?

Você é daqueles apostadores que tem um dia ou mês favorito? Então, a modalidade lotérica Dia de Sorte pode se tornar a sua preferida. Isso porque, o jogo é composto por 31 dezenas, que representam os dias do mês, e outros 12 números referentes ao mês da sorte. Entenda a seguir como jogar e melhoras as suas chances de ganhar no Dia de Sorte.

Assim como qualquer outro jogo da Loterias Caixa, o Dia de Sorte pode ser feito nas casas lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com 7 números, custa R$ 2. Os sorteios são às terças e quintas-feiras e também aos sábado, às 20h.

A escolha das dezenas na apostas pode ser feita manualmente ou por meio da Surpresinha. Além disso, é possível escolher a opção Teimosinha, para concorrer em três, seis, nove ou 12 concursos consecutivos com o mesmo jogo.

Antes de prosseguir com as dicas de como melhorar as chances de ganhar no Dia de Sorte, explicaremos mais alguns detalhes sobre esta modalidade.

Quanto custa a aposta do Dia de Sorte?

Confira a seguir o preço das apostas do Dia de Sorte com uma quantidade maior de números. As informações são de acordo com a Caixa.

Quantidade de números Valor da aposta 7 números + 1 Mês de Sorte R$ 2,00 8 números + 1 Mês de Sorte R$ 16,00 9 números + 1 Mês de Sorte R$ 72,00 10 números + 1 Mês de Sorte R$ 240,00 11 números + 1 Mês de Sorte R$ 660,00 12 números + 1 Mês de Sorte R$ 1.584,00 13 números + 1 Mês de Sorte R$ 3.432,00 14 números + 1 Mês de Sorte R$ 6.864,00 15 números + 1 Mês de Sorte R$ 12.870,00

Bolão do Dia de Sorte

O valor mínimo para concorrer ao Bolão do Dia de Sorte é de R$10,00 e cada cota – número de participantes permitidos – não pode custar menos de R$2,50. Contudo, é possível realizar essa aposta com no mínimo duas e no máximo 60 cotas.

7 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de quatro cotas;

8 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 16 cotas;

9 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 36 cotas;

10 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 60 cotas;

11 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 60 cotas;

12 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 60 cotas;

13 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 60 cotas;

14 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 60 cotas;

15 números, dessa forma o mínimo é de de duas e máximo de 60 cotas.

Qual é a probabilidade de ganhar no Dia de Sorte?

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, a probabilidade de ganhar no Dia de Sorte é de 1 em 2.629.575, segundo a Caixa. Entretanto, para o sorteio do mês de sorte, as chances de acerto também são de 1 em 12.

sete números jogados, então a chance de ganhar é de uma em 2.629.575;

oito números jogados, então a chance de ganhar é de uma em 328.696;

nove números jogados, então a chance de ganhar é de uma em 73.043;

10 números jogados, então a chance de ganhar é de uma em 21.913;

11 números jogados, então a chance de ganhar é de uma em 7.968;

12 números jogados, então a chance de ganhar é de uma em 3.320;

13 números jogados, então a chance de ganhar é de uma em 1.532;

14 números jogados, então a chance de ganhar é de uma em 766;

15 números jogados, então a chance de ganhar é de uma em 408.

Como melhorar as chances de ganhar no Dia de Sorte

A seguir você irá conferir algumas dicas que podem melhoras as suas chances de ganhar algum prêmio no Dia de Sorte. Lembrando que essas dicas podem facilitar as suas chances, elas não são garantias de prêmios. Para ganhar no Dia de Sorte, é necessário que os seus números escolhidos sejam sorteados.

Desdobramento para ganhar no Dia de Sorte

O desdobramento tem objetivo de aumentar a quantidade de números em um único jogo do Dia de Sorte. Nesse sentido, ao aumentar as dezenas no volante, consequentemente, irá aumentar também a quantidade de jogos.

8 dezenas é equivalente a 8 apostas simples diferentes;

9 dezenas é equivalente a 36 apostas diferentes;

10 dezenas é equivalente a 120 apostas diferentes;

11 dezenas é equivalente a 330 apostas diferentes;

12 dezenas é equivalente a 792 apostas diferentes;

13 dezenas é equivalente a 1.716 apostas diferentes;

14 dezenas é equivalente a 3.432 apostas diferentes;

15 dezenas é equivalente a 6.435 apostas diferentes.

Com essa estratégia os rendimentos podem ser multiplicados porque é possível ganhar no Dia de Sorte em várias faixas de premiação no mesmo concurso. Isso acontece porque quanto mais números, maiores são as quantidades de jogos, então podem acontecer muitos acertos e muitos prêmios com apenas um jogo.

Números que mais saem no Dia de Sorte

De acordo com um levantamento feito pelo site da Loteria Brasil, o número que mais saiu nos sorteios do Dia de Sorte foi o 10, sendo sorteado mais de 105 vezes.

O segundo número mais sorteado foi o 23, aparecendo em 97 concursos. Já em terceiro, é o 21, sorteado 97 vezes.

Em seguida, o número 7 apareceu em 97 sorteios. Logo após, o 3 foi sorteados também 96 vezes. Além disso, o número 28 apareceu 95 vezes. Por fim, completando uma lista de sete dezenas, o 18 saiu em mais de 93 concursos.

Veja os resultados anteriores

Além das estratégias citadas acima, uma dica valiosa que pode ajudar na hora de selecionar as dezenas do seu volante é consultar os resultados dos concursos que já foram sorteados.

São dois caminhos para conferir os resultados dos sorteios anteriores. Você pode acessar diretamente no site da Caixa (http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte).

Ou, além disso, em nossa página dedicada aos resultados do Dia de Sorte. Clique aqui e confira.