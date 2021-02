Dia de Sorte 424 sorteia prêmio de R$ 2 milhões hoje (27/02)

O Dia de Sorte 424 pode entregar neste sábado (27), o prêmio acumulado de R$ 2 milhões para a aposta que cravar as sete dezenas. O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Como jogar no Dia de Sorte?

O jogador precisa marcar no volante do Dia de Sorte 424, composto por 31 dezenas, de sete a 15 números e escolher um Mês de Sorte. A partir de quatro acertos e/ ou o Mês da Sorte, os apostadores já ganham prêmios. Contudo, para levar a bolada acumulada é preciso cravar o resultado completo.

As apostas podem ser feitas até às 19h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa.

Quanto custa o jogo do Dia da Sorte?

O jogo do Dia de Sorte 424 sai por R$ 2. Porém, as Loterias Caixa permite adicionar dezenas na aposta e, então, o valor da aposta aumenta.

8 números custa R$ 16,00;

9 números custa R$ 72,00;

10 números custa R$ 240,00;

11 números custa R$ 660,00;

12 números custa R$ 1.584,00;

13 números custa R$ 3.432,00;

14 números custa R$ 6.864,00;

15 números custa R$ 12.870,00;

Qual é o valor do prêmio Dia de Sorte?

O prêmio do Dia de Sorte 424 varia de acordo com o valor arrecadado, correspondendo a 43,35% do total bruto. Dessa porcentagem, é retirado uma parte para o pagamento de três prêmios de valores fixos. O restante da porcentagem é distribuído nas demais categorias:

Mês da Sorte – o prémio é de R$ 2;

4 acertos – o prêmio é de R$ 4;

5 acertos – o prêmio é de R$ 20;

6 acertos – a faixa recebe 30% do restante do valor;

7 acertos – a faixa recebe 70% do restante do valor;

Como funciona o bolão do Dia de Sorte?

O valor mínimo para concorrer ao Dia de Sorte 424 com o bolão é de R$10,00 e cada cota não pode sair por menos de R$2,50. Independente da quantidade de números, as apostas devem ter no mínimo duas cotas, mas a quantidade máxima permitida varia:

7 números – o máximo de cotas é quatro;

8 números – o máximo de cotas é de 16;

9 números – o máximo de cotas é de 36;

De 10 a 15 números- o máximo de cotas é de 60;

Bolões organizados pelas Unidades Lotéricas têm possibilidade de cobrança da Tarifa de Serviço adicional de até 35% da cota.

Como receber o prêmio da aposta premiada?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa. E acima de R$ 10.000,00 serão pagos após dois dias contados da data de apresentação do bilhete.

O apostador pode retirar o prêmio do Dia de Sorte 424 em até 90 dias depois da data do sorteio.

Qual é a probabilidade de ganhar no Dia de Sorte?

No Dia de Sorte 424, para uma pessoa ganhar o prêmio máximo apostando com o jogo simples, de sete dezenas, é de uma em 2.629.575.