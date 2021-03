Dia de Sorte 425 tem prêmio de R$ 200 mil nesta terça (02/03)

O Dia de Sorte 425 desta terça-feira, dia 02, pode entregar o prêmio de R$ 200 mil para a aposta que cravar as sete dezenas. O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas para concorrer ao prêmio devem ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Porém, para registrar o jogo nos canais eletrônicos, o valor mínimo de compra é de R$ 30.

No último concurso, 424, do Dia de Sorte, uma aposta acertou o resultado ( 01 06 11 13 23 25 31 ) e levou o prêmio acumulado de R$ 2,1 milhões. Outras 63 apostas marcaram na segunda faixa e receberam R$ 2,4 mil. Além disso, a modalidade também entregou prêmios de R$ 20, R$ 4 e R$ 2 para quem fez cinco, quatro e o Dia da Sorte.

Como jogar no Dia de Sorte?

O jogador precisa marcar no volante do Dia de Sorte 425, composto por 31 dezenas, de sete a 15 números e escolher um Mês de Sorte. A partir de quatro acertos e/ ou o Mês da Sorte, os apostadores já ganham prêmios. Contudo, para levar a bolada acumulada é preciso cravar o resultado completo.

As apostas podem ser feitas até às 19h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa.

Quanto custa o jogo do Dia da Sorte?

O jogo do Dia de Sorte 425 sai por R$ 2. Porém, as Loterias Caixa permite adicionar dezenas na aposta e, então, o valor da aposta aumenta.

8 números custa R$ 16,00;

9 números custa R$ 72,00;

10 números custa R$ 240,00;

11 números custa R$ 660,00;

12 números custa R$ 1.584,00;

13 números custa R$ 3.432,00;

14 números custa R$ 6.864,00;

15 números custa R$ 12.870,00;

Qual é o valor do prêmio Dia de Sorte?

O prêmio do Dia de Sorte 425 varia de acordo com o valor arrecadado, correspondendo a 43,35% do total bruto. Dessa porcentagem, é retirado uma parte para o pagamento de três prêmios de valores fixos. O restante da porcentagem é distribuído nas demais categorias:

Mês da Sorte – o prémio é de R$ 2;

4 acertos – o prêmio é de R$ 4;

5 acertos – o prêmio é de R$ 20;

6 acertos – a faixa recebe 30% do restante do valor;

7 acertos – a faixa recebe 70% do restante do valor;

Como funciona o bolão do Dia de Sorte?

O valor mínimo para concorrer ao Dia de Sorte 425 com o bolão é de R$10,00 e cada cota não pode sair por menos de R$2,50. Independente da quantidade de números, as apostas devem ter no mínimo duas cotas, mas a quantidade máxima permitida varia:

7 números – o máximo de cotas é quatro;

8 números – o máximo de cotas é de 16;

9 números – o máximo de cotas é de 36;

De 10 a 15 números- o máximo de cotas é de 60;

Bolões organizados pelas Unidades Lotéricas têm possibilidade de cobrança da Tarifa de Serviço adicional de até 35% da cota.

Como receber o prêmio da aposta premiada?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa. E acima de R$ 10.000,00 serão pagos após dois dias contados da data de apresentação do bilhete.

O apostador pode retirar o prêmio do Dia de Sorte 425 em até 90 dias depois da data do sorteio.

Qual é a probabilidade de ganhar no Dia de Sorte?

No Dia de Sorte 425, para uma pessoa ganhar o prêmio máximo apostando com o jogo simples, de sete dezenas, é de uma em 2.629.575. Já com mais dezenas, consequentemente, a chance aumenta para uma em: 328,696 mil com oito números; 73,043 mil com nove números; 21,913 mil com 10 números; 7,968 mil com 11 números; 3,320 mil com 12 números; 1,532 mil com 13 números; 766 com 14 números; e 408 com 15 números.