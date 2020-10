Confira o resultado do Dia de Sorte concurso 366: 17-19-23-25-26-29-31

Aposta de RS fatura mais de R$ 1 milhão no Dia de Sorte; veja resultado

Aposta de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acertou o resultado do Dia de Sorte, concurso 366, e levou o prêmio acumulado de R$ 1.083.940,07. O sorteio da Loterias Caixa foi realizado nesta quinta-feira (8), em São Paulo.

Confira o resultado do Dia de Sorte concurso 366 : 17-19-23-25-26-29-31/ Mês da Sorte – Novembro.

O Dia de Sorte concurso 367 pode pagar R$ 250 mil no próxima sábado, 10 de outubro. O resultado será anunciado a partir das 20h.

Qual é a probabilidade de ganhar no Dia de Sorte?

Para saber qual a chance de ganhar algum jogo, é preciso que o jogador fique atento às probabilidades. No Dia de Sorte, para uma pessoa ganhar o prêmio máximo apostando com o jogo simples é de uma em 2.629.575.

