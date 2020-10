Dia de Sorte acumula e prêmio vai a R$ 500 mil; confira o resultado

No resultado do Dia de Sorte, concurso 368, nenhuma aposta levou prêmio estimado em R$ 200 mil. O sorteio da modalidade foi realizado no Espaço Loterias Caixa , em São Paulo, na noite desta terça-feira (13).

Confira o resultado do Dia de Sorte concurso 368: 12-20-21-22-24-26-28/ Mês da Sorte – Junho.

Já na segunda faixa, de seis acertos, 35 apostas conquistaram o prêmio de R$ 2, 4 mil. Outras 1,5 mil apostas que acertaram cinco números vão ganhar o prêmio fixo para esta faixa de R$ 20.

Para os 16,7 mil jogadores que marcaram quatro acertos o valor do prêmio também é fixo no valor de R$ 5. No Mês da Sorte tiveram cerca de 45,4 mil apostas ganhadoras e cada uma levou o R$ 4.

O Dia de Sorte concurso 369 pode pagar R$ 500 mil na próxima quinta-feira, 15 de outubro. O resultado será anunciado a partir das 20h.

Como jogar no concurso do Dia de Sorte?

Para tentar acertar o resultado do Dia de Sorte, o jogador precisa marcar no volante de sete, no mínimo, a 15 dezenas, no máximo, das 31 disponíveis no volante. Além disso, também é preciso escolher um Mês da Sorte, dos 12 existentes.

Essa seleção de números e Mês da Sorte pode ser feita manualmente ou por meio da Surpresinha – forma aleatória escolhida pelo sistema.

Agora, para quem quiser concorrer a três, seis, nove ou 12 concursos consecutivos com a mesma combinação de dezenas pode optar pela Teimosinha. Ganha prêmio quem acertar de quatro a sete números sorteados no concurso.

Qual é a probabilidade de acertar o resultado do Dia de Sorte?

Acertar o resultado do Dia de Sorte com uma aposta simples é de uma em 2,6 milhões. Porém, se forem adicionadas mais dezenas no jogo, as chances de levar o prêmio máximo aumentam.

