O Dia de Sorte concurso 368 pode pagar um prêmio de R$ 200 mil na terça-feira (13). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h.

O Dia de Sorte concurso 374 pode pagar o prêmio de R$ 200 mil, na terça-feira (27), para a postar que marcar as sete dezenas. O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h.

O sorteio será transmitido ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

No último concurso, 373 do Dia de Sorte, uma aposta de Guarujá, São Paulo, ganhou sozinha o prêmio acumulado de R$ 680 mil. As dezenas sorteadas foram: 05-10-21-25-26-29-31/ Mês da Sorte – Abril.

Como apostar no Dia de Sorte 374?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No Dia de Sorte são sorteados 7 números e um Mês de Sorte. O jogador precisa marcar no volante, composto por 31 dezenas, de sete a 15 números e escolher entre janeiro e dezembro. Essa é uma das modalidades de menor preço para apostar.

No jogo simples o apostador escolhe sete números sai por R$2,00. Quem acerta os sete números leva o prêmio máximo. Apostas com quatro ou cinco acertos e o Mês da Sorte também são premiadas.

Qual é a probabilidade de ganhar?

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 2.629.575, segundo a Caixa. Já para o sorteio do mês de sorte, as chances de acerto também são de 1 em 12. Confira quais são as possibilidades de acertar as faixas de premiação:

Quadra: 1 em 37

Quina: 1 em 453

Sena: 1 em 15.652

Prêmio principal com 7 acertos: 2.629.575

Você também vai gostar de ler: