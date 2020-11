O Dia de Sorte concurso 379 pode pagar o prêmio acumulado de R$ 1,5 milhão , neste sábado (07), para a aposta que marcar as sete dezenas do concurso. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa e RedeTV. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h.

No Dia de Sorte 378, realizado na quinta-feira (05) os números sorteados foram: 23-11-25-13-21-18-27/ Mês da Sorte – Agosto.

Como apostar no Dia de Sorte 379?

No Dia de Sorte 379 são sorteados 7 números e um Mês de Sorte. O jogador precisa marcar no volante, composto por 31 dezenas, de sete a 15 números e escolher entre janeiro e dezembro. Essa é uma das modalidades de menor preço para apostar. No jogo simples o apostador escolhe sete números- sai por R$2,00.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quem acerta os sete números leva o prêmio máximo. Apostas com quatro ou cinco acertos e o Mês da Sorte também são premiadas.

Como jogar no Bolão?

Com o Bolão, as chances de conquistar o prêmio são ainda maiores. O valor mínimo para concorrer é de R$10,00 e cada cota não pode custar menos de R$2,50. Contudo, é possível realizar essa aposta com no mínimo duas e no máximo 60 cotas.

Na hora de escolher os números do Bolão Dia de Sorte 379, o jogador deve preencher as dezenas no próprio volante ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema. Além disso, é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas, embora tenha possibilidade de cobrança da Tarifa de Serviço adicional de até 35% da cota.

Qual é a probabilidade de ganhar no Dia de Sorte 379?

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 2.629.575, segundo a Caixa. Já para o sorteio do mês de sorte, as chances de acerto também são de 1 em 12. Confira quais são as possibilidades de acertar as faixas de premiação:

Quadra: 1 em 37

Quina: 1 em 453

Sena: 1 em 15.652

Prêmio principal com 7 acertos: 2.629.575

Quais são os últimos resultados do Dia de Sorte?

Confira os resultados anteriores do Dia de Sorte dos concursos realizados no mês de outubro.

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 378 de quinta, 05 de novembro (05/11): os números sorteados foram: 23-11-25-13-21-18-27/ Mês da sorte – Agosto

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 377 de terça, 03 de novembro (03/11): os números sorteados foram: 01-11-12-13-17-29-31/ Mês da Sorte – Outubro

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 376 de sábado, 31 de outubro (31/10): os números sorteados foram: 07 09 10 13 20 22 25/ Mês da Sorte – Março

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 375 de quinta, 29 de outubro (29/10): os números sorteados foram: 04-08-09-13-20-23-30/ Mês da Sorte: Dezembro

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 374 de terça, 27 de outubro (27/10): os números sorteados foram: 03-08-09-20-21-23-27 / Mês da sorte – Março

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 373 de sábado, 24 de outubro (24/10): os números sorteados foram: 05–10–21–25–26–29-31/ Mês da sorte – Abril

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 372 de quinta, 22 de outubro (22/10): os números sorteados foram: 02-04-19-20-23-26-27/ Mês da Sorte – Dezembro

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 371de terça, 20 de outubro (20/10): os números sorteados foram: 03-11-12-16-24-29-31/ Mês da Sorte – Setembro

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 370 de sábado, 17 de outubro (17/10): os números sorteados foram: 04-06-11-15-19-21-22/ Mês da Sorte – Agosto

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 369 de quinta, 15 de outubro (15/10): os números sorteados foram: 10–15–16–17–21-30/ Mês da sorte: Outubro

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 368 de terça, 13 de outubro (13/10): os números sorteados foram: 12-20-21-22-24-26-28/ Mês da Sorte – Junho