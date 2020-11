A Loterias Caixa irá realizar neste sábado, dia 14, o sorteio do Dia de Sorte concurso 382 que pode pagar o prêmio acumulado de R$ 700 mil . As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h.

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado em São Paulo. Para acompanhar, basta acessar as redes sociais e assistir a transmissão ao vivo.

Último resultado do Dia de Sorte

No concurso 381 do Dia de Sorte os números sorteados foram: 14 15 16 17 22 24 29/ Mês da Sorte – Dezembro.

Como participar do Dia de Sorte 382?

Para participar do Dia de Sorte 382 o jogador precisa marcar no volante, composto por 31 dezenas, de sete a 15 números, além do Mês da Sorte. Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas ou por meio do site da Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br).

A partir de quatro acertos, já é possível ganhar prêmio do Dia de Sorte 382. No jogo simples o apostador escolhe sete números que sai, assim, por R$2,00.

Bolão Dia de Sorte

No Dia de Sorte 382, também é possível fazer bolão para aumentar a chance de ganhar o prêmio principal. O valor mínimo para concorrer é de R$10,00 e cada cota não pode custar menos de R$2,50. Contudo, é possível realizar essa aposta com no mínimo duas e no máximo 60 cotas.

Existe também a opção de comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotérica. Entretanto, pode ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% da cota.

Probabilidade acertar o Dia de Sorte 382

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 2.629.575, segundo a Caixa. Entretanto, para o sorteio do mês de sorte, as chances de acerto também são de 1 em 12.

Últimos resultados dos concursos do Dia de Sorte

Confira os resultados anteriores do Dia de Sorte.

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 381 de quinta, 12 de novembro (12/11): os números sorteados foram: 29-24-15-22-16-14-17/ Mês da sorte – dezembro

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 380 de terça, 10 de novembro (10/11): os números sorteados foram: 26-31-22-17-28-15-05/ Mês da sorte – Junho

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 379 de sábado, 07 de novembro (07/11): os números sorteados foram: 24-07-27-21-26-14-03/ Mês da sorte – Março

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 378 de quinta, 05 de novembro (05/11): os números sorteados foram: 23-11-25-13-21-18-27/ Mês da sorte – Agosto

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 377de terça, 03 de novembro (03/11): os números sorteados foram: 01-11-12-13-17-29-31/ Mês da Sorte – Outubro

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 376 de sábado, 31 de outubro (31/10): os números sorteados foram: 07 09 10 13 20 22 25/ Mês da Sorte – Março

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 375 de quinta, 29 de outubro (29/10): os números sorteados foram: 04-08-09-13-20-23-30/ Mês da Sorte: Dezembro

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 374 de terça, 27 de outubro (27/10): os números sorteados foram: 03-08-09-20-21-23-27 / Mês da sorte – Março

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 373 de sábado, 24 de outubro (24/10): os números sorteados foram: 05–10–21–25–26–29-31/ Mês da sorte – Abril

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 372 de quinta, 22 de outubro (22/10): os números sorteados foram: 02-04-19-20-23-26-27/ Mês da Sorte – Dezembro

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 371de terça, 20 de outubro (20/10): os números sorteados foram: 03-11-12-16-24-29-31/ Mês da Sorte – Setembro

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 370 de sábado, 17 de outubro (17/10): os números sorteados foram: 04-06-11-15-19-21-22/ Mês da Sorte – Agosto

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 369 de quinta, 15 de outubro (15/10): os números sorteados foram: 10–15–16–17–21-30/ Mês da sorte: Outubro

Dia de Sorte resultados anteriores, concurso 368 de terça, 13 de outubro (13/10): os números sorteados foram: 12-20-21-22-24-26-28/ Mês da Sorte – Junho