Dia de sorte 422 sorteia prêmio de R$ 1,4 milhão hoje, terça-feira (23/02)

O Dia de Sorte concurso 422 pode pagar um prêmio acumulado de R$ 1,4 milhão nesta terça-feira (23). O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa e RedeTV.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, aplicativo ou no site da Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br) até as 19h.

Como apostar no Dia de Sorte 422?

No Dia de Sorte são sorteados sete números e um Mês de Sorte. O jogador precisa marcar no volante, composto por 31 dezenas, de sete a 15 números e escolher entre janeiro e dezembro.

No jogo simples, o apostador escolhe sete números que sai por R$2,00. Quem acertar as sete dezenas sorteadas leva o prêmio máximo.

Apostas com quatro ou cinco acertos e o Mês da Sorte também são premiadas no Dia de Sorte 422.

Como jogar no bolão?

Com o bolão do Dia de Sorte 422, as chances de conquistar o prêmio podem ser maiores. O valor mínimo para concorrer é de R$10,00 e cada cota não pode custar menos de R$2,50.

Contudo, é possível realizar essa aposta com no mínimo duas e no máximo 60 cotas. A escolha dos números do bolão, pode ser feita pelo jogador ou pelo sistema.

Além disso, é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com possibilidade de cobrança da Tarifa de Serviço adicional de até 35% da cota.

Qual é a probabilidade de ganhar no Dia de Sorte 422?

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de uma em 2.629.575, segundo a Caixa. Já para o sorteio do mês de sorte, as chances de acerto também são de uma em 12.