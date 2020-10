Resultado da Dia de Sorte: confira os números do concurso 367

A Caixa Econômica Federal pode pagar R$ 250 mil no sábado, 10 de outubro , para quem acertar as dezenas da Mega-Sena . O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O resultado do Dia de Sorte concurso 367 é divulgado a partir das 20 horas.

Resultado do Dia de Sorte concurso 367: 17 26 29 06 23 15 22. Mês da sorte é março.

A Caixa ainda não informou se houve algum bilhete que acertou todos os números do Resultado do Dia de Sorte concurso 367.

Clique e veja os ganhadores do Dia de Sorte de hoje (10/10)

Prêmio do Dia de Sorte

O prêmio de R$ 250 mil do Dia de Sorte pode ser sacado em uma casa lotérica ou em uma agência da Caixa Econômica Federal, mesmo que o apostador não tenha conta no banco estatal. Além do bilhete, a pessoa deve apresentar CPF e RG originais. A premiação é livre de Imposto de Renda.

Acumulação do Dia de Sorte

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O apostador também precisa ficar atento aos prazos: os prêmios das loterias prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Portanto, após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Como jogar no próximo Dia da Sorte?

O Dia de Sorte é a loteria onde você aposta seus números da sorte. Escolha de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

