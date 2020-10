Os números sorteados no resultado do Dia de Sorte concurso 366 foram: 23-31-29-26-25-19-17. Mês da sorte é novembro

Confira os número sorteados no Dia de Sorte concurso 366; prêmio vale R$ 1 milhão

O concurso do Dia de Sorte, realizado na noite quinta-feira (8), teve prêmio de R$ 1 milhão. O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Os números sorteados no resultado do Dia de Sorte concurso 366 foram: 23-31-29-26-25-19-17. Mês da sorte é novembro.

Qual é a probabilidade de ganhar no Dia de Sorte?

No Dia de Sorte, a chance de ganhar com a aposta simples é de 1 em 2.629.575. O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2,00.

Os sorteios são realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado às 20h.

Não existindo aposta premiada em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa, a de 7 acertos.

