Resultado do Dia de Sorte 424: números de sábado (27/02/2021)

Os apostadores podem conferir o resultado do Dia de Sorte concurso 424, deste sábado (27), a partir das 20 horas. O sorteio do prêmio acumulado em R$ 2 milhões será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Resultado do Dia de Sorte

Os números do resultado do Dia de Sorte concurso 424 deste sábado são: 01 06 11 13 23 25 31/ Mês da Sorte – Novembro.

Como receber o prêmio do Dia de Sorte?

O prêmio da Dia de Sorte concurso 424 pode ser resgatado em lotéricas ou agências da Caixa se for menor que R$ 1.332,78,. Para valores maiores, o apostador só consegue retirar agências da Caixa mediante apresentação do R.G, C.P.F e bilhete premiado. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio. Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui. Resultados dos últimos sorteios do Dia de Sorte Concurso: 423 – 25/02/2021 – Acumulou

05 07 09 13 18 21 30

Mês da sorte: novembro Concurso: 422 – 23/02/2021 – Acumulou

24 28 06 31 07 27 19

Mês da sorte: junho Concurso: 421 – 20/02/2021 – Acumulou

06 25 11 19 09 22 14

Mês da sorte: agosto

Concurso: 420 – 18/02/2021 – Acumulou

09 14 10 25 05 16 01

Mês da sorte: Setembro

Concurso: 419 – 13/02/2021 – Acumulou

02 03 10 13 17 24 31

Mês da sorte: Setembro

Concurso: 418 – 11/02/2021 – Acumulou

07 09 20 23 25 27 31

Mês da sorte: Outubro

Concurso: 417 – 09/02/2021 – Acumulou

03 19 17 11 08 26 21

Mês da sorte: Agosto

Concurso: 416 – 06/02/2021 – 1 ganhador