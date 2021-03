Resultado do Dia de Sorte 430 de sábado – 13/03/2021; veja os números

Os apostadores podem conferir o resultado do Dia de Sorte concurso 430, deste sábado (13), a partir das 20 horas. O sorteio do prêmio acumulado em R$ 1,4 milhão será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Resultado do Dia de Sorte

Os números do resultado do Dia de Sorte concurso 430 deste sábado serão divulgados a partir das 20h.

Como receber o prêmio do Dia de Sorte?

06 25 11 19 09 22 14

Mês da sorte: agosto

Concurso: 420 – 18/02/2021 – Acumulou

09 14 10 25 05 16 01

Mês da sorte: Setembro

Concurso: 419 – 13/02/2021 – Acumulou

02 03 10 13 17 24 31

Mês da sorte: Setembro

Concurso: 418 – 11/02/2021 – Acumulou

07 09 20 23 25 27 31

Mês da sorte: Outubro

Concurso: 417 – 09/02/2021 – Acumulou

03 19 17 11 08 26 21

Mês da sorte: Agosto

Concurso: 416 – 06/02/2021 – 1 ganhador