Resultado do Dia de Sorte 442 de hoje, sábado [10/04]; veja as dezenas

O resultado do Dia de Sorte concurso 442, deste sábado [10], será divulgado pelas Loterias Caixa a partir das 20h . O sorteio do prêmio acumulado em R$ 700 mil, realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, contará com transmissão ao vivo no canal Caixa do Youtube.

Resultado do Dia de Sorte

Como receber o prêmio do Dia de Sorte?