Resultado do Dia de Sorte de ontem (27/02/21), concurso 424; confira

Segundo as Loterias Caixa, uma aposta acertou o resultado do Dia de Sorte de ontem, sábado (27), e ganhou o prêmio acumulado de R$ 2,1 milhões. O sorteio do concurso 424 foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h.

Os números do resultado do Dia de Sorte são: 01 06 11 13 23 25 31/ Mês da Sorte – Novembro.

Teve ganhador no resultado do Dia de Sorte de ontem?

Uma aposta cravou as dezenas do resultado do Dia de Sorte de ontem na primeira faixa, de sete números acertados, mas a Caixa não divulgou em qual cidade foi registrada. Nas demais faixas de premiação, a modalidade lotérica também pagou diversos outros prêmios.

7 acertos – Uma aposta ganhadora, R$ 2.170.333,60;

Uma 6 acertos – 63 apostas ganhadoras, R$ 2.461,11;

5 acertos – 2.432 apostas ganhadoras, R$ 20;

4 acertos – 30.876 apostas ganhadoras, R$ 4;

Mês da Sorte – 105.489 apostas ganhadoras, R$ 2;

Os apostadores que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98, acertando o resultado do Dia de Sorte de ontem, devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.