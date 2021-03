Resultado do Dia de Sorte de ontem (02/03), concurso 425; confira

Nenhuma aposta acertou o resultado do Dia de Sorte de ontem, terça-feira (02), e ganhou o prêmio acumulou para R$ 400 mil. O sorteio do concurso 425 foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h.

Os números do resultado do Dia de Sorte são: 16 18 19 21 26 29 31/ Mês da Sorte – Junho.

Teve ganhador no resultado do Dia de Sorte de ontem?

Nas faixas menores de acertos, segundo o detalhamento da Caixa, muitas apostas cravaram parcialmente o resultado do Dia de Sorte de ontem.

6 acertos – 14 apostas ganhadoras, R$ 6.598,50;

5 acertos – 857 apostas ganhadoras, R$ 20;

4 acertos – 13.553 apostas ganhadoras, R$ 4;

Mês da Sorte – 43.324 apostas ganhadoras, R$ 2;

Os apostadores que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98, acertando o resultado do Dia de Sorte de ontem, devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.