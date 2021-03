Resultado do Dia de Sorte de ontem (04/03/21), concurso 426; confira

Segundo as Loterias Caixa, ninguém marcou o resultado do Dia de Sorte de ontem, quinta-feira (04), e o prêmio de R$ 400 mil não saiu. O sorteio do concurso 426 teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 04 14 17 23 24 27/ Mês da Sorte – Maio.

Teve ganhador no resultado do Dia de Sorte de ontem?

Apesar de nenhuma aposta cravar o resultado do Dia de Sorte de ontem, algumas conseguiram faturar prêmios nas faixas menores.

6 acertos – 51 apostas ganhadoras, R$ 1.832,49

51 apostas ganhadoras, R$ 1.832,49 5 acertos – 1.468 apostas ganhadoras, R$ 20,00

4 acertos – 19.625 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Mês da Sorte – 61.212 apostas ganhadoras, R$ 2;

Os apostadores que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98, acertando o resultado do Dia de Sorte de ontem, devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.