Resultado do Dia de Sorte de ontem [03/04/21], concurso 439; confira

O resultado do Dia de Sorte de ontem, sábado, dia 03 de abril, tinha o prêmio estimado em R$ 200 mil. O sorteio do concurso 439 foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h.

Os números do resultado do Dia de Sorte são: 01-06-14-19-23-27-28/ Mês da Sorte – Maio.

Teve ganhador no resultado do Dia de Sorte de ontem?

Ninguém acertou as dezenas do resultado do Dia de Sorte de ontem na primeira faixa e o prêmio acumulou. Nas demais faixas de premiação, a modalidade lotérica pagou diversos prêmios.

7 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 6 acertos – 44 apostas ganhadoras, R$ 1.873,69;

5 acertos – 1.207 apostas ganhadoras, R$ 20,00;

4 acertos – 13.898 apostas ganhadoras, R$ 4,00;

Mês da Sorte – 36.638 apostas ganhadoras, R$ 2,00;

Os apostadores que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98, acertando o resultado do Dia de Sorte de ontem, devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.