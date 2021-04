Resultado do Dia de Sorte de ontem [08/04/21], concurso 441; confira

Nenhuma aposta acertou o resultado do Dia de Sorte de ontem, quinta-feira [08], e o prêmio acumulou para R$ 700 mil. O sorteio do concurso 441 foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h.

Os números do resultado do Dia de Sorte são: 01-09-14-19-28-29-30/ Mês da Sorte – Setembro.

Teve ganhador no resultado do Dia de Sorte de ontem?

Ninguém cravou as dezenas do resultado do Dia de Sorte de ontem na primeira faixa, mas tiveram ganhadores nas outras faixas:

7 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 6 acertos – 37 apostas ganhadoras, R$ 2.249,87

5 acertos – 1.481 apostas ganhadoras, R$ 20,00

4 acertos – 19.474 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Mês da Sorte – 82.733 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Os apostadores que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98, acertando o resultado do Dia de Sorte de ontem, devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.