Resultado do Dia da Sorte 603 nesta quinta-feira (12/05)

Esta quinta-feira, 12 de maio, é uma data especial para você? Mesmo que não seja, ela pode se tornar o seu Dia de Sorte. Isso porque a Caixa Econômica Federal realiza hoje mais uma edição do concurso. A divulgação do resultado do Dia de Sorte 603 ocorre nesta noite, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Continue lendo abaixo para checar todas as sete dezenas sorteadas e saber ainda qual foi o mês da sorte do resultado de hoje.

Resultado do Dia da Sorte 603

O Resultado do Dia da Sorte 603 pode tornar você um milionário a partir desta quinta. Então, anote agora a sequência premiada e descubra se a sorte bateu na sua porta nesta noite: divulgadas em breve.

Mês da Sorte:

A ansiedade é ainda maior para os apostadores de hoje, afinal o prêmio acumulou do último sorteio para cá. Ninguém acertou as sete dezenas na terça-feira, dia 10. Assim, a quantia que pode ser paga nesta noite foi estimada em cerca de R$ 1,3 milhão.

No sorteio passado, o Mês da Sorte foi novembro, assinalado em mais de 76 mil cartelas ganhadoras. Cada uma faturou R$ 2,00 pelo acerto.

Como fazer o resgate de prêmios do resultado do Dia de Sorte 603

Composto por 31 números, referentes ao máximo de datas dentro de um mês, o sorteio do Dia de Sorte é fácil de entender. Mas uma dúvida que pode estar na mente dos apostadores no Resultado do Dia de Sorte 603 é: como resgatar um prêmio do Dia de Sorte?

O procedimento é o mesmo de qualquer outro concurso das Loterias Caixa. Portando seu bilhete premiado, o vencedor de qualquer faixa de premiação (de 4 a 7 acertos ou Mês da Sorte correto) deve se dirigir a uma casa lotérica credenciada e retirar o valor alcançado. Mas existem alguns detalhes importantes:

Caso o prêmio bruto ganho no sorteio seja maior do que R$ 1.903,98 (líquido de até R$ 1.332,78), o sortudo deve procurar uma agência da Caixa. No estabelecimento, o cidadão deve chegar com um documento de identificação onde conste o número do CPF e, obviamente, o recibo premiado com a aposta original.

Prêmios em dinheiro a partir de R$ 10.0000 levam um tempo mínimo de dois dias úteis para serem transferidos para a pessoa, contando a partir da data de ida à agência da Caixa.

